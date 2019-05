Polska powinna zakazać stosowania E 171. Wybielający dodatek nielegalny we Francji

Instytut Ochrony Praw Konsumentów przekonuje o konieczności wprowadzenia zakazu sprzedaży żywności z rakotwórczym dodatkiem wybielającym.

Instytut Ochrony Praw Konsumentów ma zwrócić się do generalnego inspektora sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia o rozporządzenie wprowadzające zakaz stosowania E 171, tak jak zrobiła to Francja – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

– Przepisy, które mają chronić francuskich konsumentów przed produktami z niebezpieczną substancją są radykalne i nie przewidują jakichkolwiek okresów przejściowych dla producentów i dystrybutorów żywności. Muszą oni do końca tego roku wyeliminować z rynku francuskiego wszystkie produkty spożywcze zawierające E171. Obawiamy się, że jeśli podobny zakaz nie zostanie wprowadzony w Polsce to produkty te mogą zostać wytransferowane przez międzynarodowe sieci handlowe do sklepów w Polsce – wyjaśnia na stronach fundacji Klaudia Anioł, prezes Instytutu Ochrony Praw Konsumentów.

Jak wskazuje Instytut, E 171 to substancja stosowana głównie w przemyśle chemicznym do produkcji farb, lakierów, jednak również do produkcji słodyczy, gum do żucia, lukrów, galaretek, dżemów, lodów, ciastek, batoników, sproszkowanych koncentratów, napojów mlecznych, tabletek słodzących.