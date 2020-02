Polska spada w rankingach. Rośnie dystans do Czech

Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska traci pozycję w międzynarodowych porównaniach. W opublikowanym przez Economist Intelligence Unit indeksie demokracji Polska spadła na 57. miejsce, najgorsze w kilkunastoletniej historii tego zestawienia. Polska po raz pierwszy znalazła się za Węgrami.

Do 2016 r. pozycja naszego kraju w globalnych porównaniach sytuacji w gospodarce, poziomu życia, demokracji czy postrzegania korupcji systematycznie się poprawiała. W większości z nich od tego czasu notujemy regres. W Doing Business Index kilka lat temu byliśmy w połowie trzeciej dziesiątki. Teraz zamykamy czwartą dziesiątkę – informuje gazeta.

Zwiększamy dystans do Czech. Do naszej pozycji zbliża się Słowacja Średni wynik Polski cztery lata temu to 34. miejsce. Teraz - 41. Lokata. W porównaniu z innymi najważniejszymi krajami regionu nasza pozycja się nie zmienia. Nadal jesteśmy za Czechami, a przed Słowacją, Rumunią i Węgrami. Ale cztery lata temu nasz dystans do Czech wynosił pięć oczek. Teraz jest dwa razy większy. Obecnie Słowacja jest trzy miejsca za nami. W 2016 r. miała do odrobienia 10 pozycji – wylicza „DGP”.