Jaka jest marża na częściach samochodowych? Tak zarabiają na nas

Czy warto kupować części oryginalne?

Tę kwestię rozstrzygnął prezes Inter Cars w najnowszym odcinku "Biznes Klasy". - Produkty oryginalne to moim zdaniem tak naprawdę wielka ściema tego rynku - powiedział. Bardzo wiele osób wierzy, że te produkty mają jakąś tajemniczo lepszą jakość, a tak nie jest. To są te same produkty, zjeżdżające z tej samej linii produkcyjnej, co produkty premium. One są na koniec pakowane w to samo pudełko i dwa razy droższe, bo tam jest znaczek Audi, Mercedes, VW i tak dalej - dodał Maciej Oleksowicz.