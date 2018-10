Polski Dubaj może mieć problemy. Inwestycja blokowana przez urzędników

"Polski Dubaj", projekt zwany Dune City, nadal nie może powstać. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po raz kolejny blokuje budowę.

„Polski Dubaj” to powstający projekt o nazwie Dune City. Nadbałtyckie miasteczko w pobliżu Mielna , jest inwestycją norweskiej firmy Firmus Group, a jego realizacja wynosić ma około miliarda euro.

Jego budowa miała rozpocząć się w tym roku na terenie Mierzei Jamnejskiej. Zakładała ona wykorzystanie 36 hektarów gruntu przylegającego do morza, gdzie długość brzegowa wynosi aż 2,5 kilometra. Zabudowa ma wynosić ok. 300 tysięcy km kw. Na jej obszarze powstaną apartamentowce, hotele, a także marina – dostępna dla żeglujących po Bałtyku, jak i dla tych do podpłyną ze strony Jeziora Jamno.