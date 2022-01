Polski Ład namiesza w rozliczeniach. Firmy muszą podjąć ważną decyzję

Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego 2022 r., by wybrać formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu. To niesie jednak za sobą pewne ryzyko, a część z nich może podjąć złą decyzję. Okazuje się bowiem, że do 13 tys. zł dochodu opłaca się skala, ale już powyżej tej kwoty korzystniej będzie wybrać podatek liniowy.