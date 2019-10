Polskie drobiarstwo bije rekordy wszech czasów. Sprzedaż rośnie bez końca

Już od dawna w Polsce miesięcznie wylęga się 100 mln piskląt. Teraz obserwowany jest ciągły wzrost eksportu, a to jeszcze nie koniec. Potencjał krajowych ubojni wykorzystywany jest tylko w 80 proc.

- Mamy do czynienia z rynkowym paradoksem. Z jednej strony rosnąca produkcja piskląt prowadzi do istotnego spadku cen żywca i pogorszenia opłacalności produkcji. Z drugiej strony – jak szacujemy - potencjał krajowych ubojni jest wykorzystywany w najlepszym razie tylko w 80 procentach i stale rośnie – mówi na łamach "Portalu Spożywczego" Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

W jej ocenie, może to oznaczać, że polskie drobiarstwo wpadło w swego rodzaju pułapkę własnego sukcesu.

Miesięczna produkcja piskląt po raz pierwszy przebiła pułap 100 mln sztuk w sierpniu 2016 roku. Wtedy był to wynik uznawany za rekord wszech czasów, który trudno będzie powtórzyć. jednak jak się okazało w 2017 r. stało się to ponownie i to dwa razy.