Polskie Palm Beach. Nudy, spacerowałem z prezydentem

Zamiast smażonego dorsza - świeże ostrygi. Zamiast dyskoteki i disco polo - koncert pianisty. Jurata - kurort zbudowany od zera - mimo upływu lat nie traci swojego ekskluzywnego charakteru. W końcu nie wszędzie można spotkać prezydenta RP w stroju niedbałym.

Z rozpędu już napisałbym, że Jurata to ulubione miejsce wypoczynku prezydentów RP, wszak ośrodek "Mewa" leży w lesie rzut beretem od centrum miasta. W porę ustrzegłem się tego błędu, który groziłby mi dożywotnim zakazem wjazdu do Helu. Ośrodek leży bowiem w granicach administracyjnych Helu, a Jurata skromnie nie zaprzecza, gdy ktoś napisze, że "Mewa" znajduje się u nich.

Prawdą natomiast jest już to, że to w Juracie na letnim spacerze prędzej można spotkać prezydenta.

Polska Floryda

Przedsiębiorca buduje na wyspie dwa luksusowe hotele, most, i łączy Palm Beach z należącą do niego siecią Florida East Coast Railway.

W historii Juraty nie ma co prawda palm i ton kokosów wyrzuconych na plażę, są za to duże pieniądze, inwestor i potrzeba budowy nowoczesnego kurortu dla elit. Od zera, w dziczy.

Mojżesz Lewin Plaza

Goście klasy premium

Największym i najnowocześniejszym budynkiem w Juracie był hotel Lido, działający do dziś. W latach 30. miał nawet bezpośrednie połączenie telefoniczne z Paryżem i Nowym Jorkiem. To w nim odbywały się eleganckie bale i dancingi, na które zjeżdżała ówczesna elita. Zarówno polityczna, jak i artystyczna.

Wczasy robotnicze

W blasku fleszy

Elitarnie, kameralnie, drogo

Automat do boksu, budka z kebabem, disco polo na cały regulator, czy namiot z tanimi, plastikowymi zabawkami i przecenionymi ubraniami - to elementy charakterystyczne dla krajobrazu nadmorskich kurortów w Polsce, których w Juracie praktycznie nie ma.

Na głównej ulicy straganów z pamiątkami jest zaledwie kilka. Są za to sklepy wyglądające na modne butiki, stoisko z lodami naturalnymi (7 zł porcja) i tajskimi (12 zł). Przy zejściu do plaży, obok stoiska z dmuchanymi zabawkami, znajdziemy stragan z ekskluzywnymi kosmetykami.

Noclegi w Juracie do tanich nie należą. Zwykle zaczynają się od 300 złotych za dobę, czasem można "upolować" kwaterę za ok. 200. Najdroższe apartamenty w Bryzie kosztują po 3 tys. złotych za dobę.

- Przyjeżdżają do nas goście, którzy od kilkunastu lat jeżdżą w to samo miejsce - mówi pracownik jednego z mniejszych pensjonatów. - Mają nawet swoje pokoje.

- Ponad połowa naszych gości to są stali klienci - potwierdza recepcjonista hotelu Lido. - Ludzi przyciąga to, że jest cisza i spokój. No i to, że Jurata nie jest i nigdy nie będzie wielkim kurortem. Nie może być, bo w tej części półwyspu jest mało miejsca na zbudowanie czegokolwiek. Miejsc hotelowych nie ma za wiele, a co za tym idzie, one sporo kosztują.