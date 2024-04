"Polskie truskawki" na bazarze. Ekspert nie zostawia suchej nitki

Na targowiskach coraz częściej pojawiają się sprzedawcy, którzy zapewniają, że można kupić u nich polskie truskawki. Ceny produktów "made in Poland" są zdecydowanie wyższe niż ich zagranicznych odpowiedników, mimo tego truskawki budzą zainteresowanie klientów. Eksperci są jednak bardzo sceptyczni co do rzeczywistego pochodzenia owoców.