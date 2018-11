Południowa Obwodnica Warszawy już w budowie. Otwarcie za dwa lata

Niespełna 6 tysięcy ton stali i 31,5 tys. metrów sześciennych betonu wykorzystanych zostało do budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. A to dopiero jedna trzecia, bo otwarcie drogi zaplanowane zostało dopiero na 2020 rok. W tym tygodniu drogowcy podsumowali stan inwestycji. Mamy nagranie, na którym widać jej postęp z lotu ptaka.

Nad rzeką widać już pierwsze elementy, z których w przyszłym roku wyłoni sie ponad 1,5-kilometrowy most. - Do budowy przeprawy będą wykorzystane trzy technologie – po stronie Wawra jest to maszyna MMS (ruchome rusztowanie i szalunki - red.), część nad Wisłą będzie realizowana metodą nawisową, a po stronie Wilanowa jest to nasuwanie - mówi Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak.