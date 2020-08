Pomyłka w mBanku. Klienci dostali dziwne wiadomości

Wystąpiły też problemy z logowaniem do aplikacji.

"Przepraszamy za wysłanie do Was testowych wiadomości push w aplikacji. Prosimy, nie reagujcie na nie. Klikanie w powiadomienia, powoduje spowolnienie działania aplikacji, prosimy o chwilę cierpliwości. Mogą wystąpić również opóźnienia w połączeniach z call center" - czytamy w komunikacie mBanku zamieszczonym na Facebooku.

Jak mówi w rozmowie z money.pl rzecznik prasowy mBanku Piotr Rutkowski, to nie awaria, a pomyłka.

- Nic się nie zepsuło, po prostu wiadomości testowe omyłkowo zostały rozesłane do klientów. Gdy klienci, którzy dostali te wiadomości zaczęli się logować, aplikacja się przeciążyła, bo ruch nagle stał się bardzo duży. Na szczęście sytuacja już wraca do normy - mówi Rutkowski i radzi, by wiadomości po prostu zignorować.