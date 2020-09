Ponad 10 lat walki o dom. Dramatyczne skutki umowy z oszustem

Kobieta, po wizycie u notariusza, dostała do ręki 36 tys. zł, 4 tys. poszły na koszty prawne. Kobieta, która - jak twierdziła - umowy nie przeczytała, bo języka prawniczego nie rozumie, podpisała de facto umowę sprzedaży domu za 120 tys. zł. Rzeczywista wartość domu miała być jednak dużo wyższa.

O tym, że nieruchomość pod Krakowem nie należy do emerytki, ta dowiedziała się, kiedy 10 lat temu na jej terenie chciała postawić garaż. Poszła do urzędu - tam została poinformowana, że nieruchomość ma innego właściciela.

Obejrzyj także: Nowe prawo budowlane. Będzie łatwiej postawić mały dom, wystarczy zgłoszenie

Sprawa była głośna. Sąd w 2013 r. unieważnił akt notarialny sprzedaży domu, o czym informowaliśmy w WP Finanse, a kobieta o tym, że została oszukana, poinformowała bank. "Wyborcza" podkreśla, że nie było to końcem jej kłopotów. Jako że Rafał K. nie spłacał pożyczki pod zastaw domu, bank chciał zrealizowania hipoteki. I tu znów emerytka musiała udać się do sądu. Mimo niekorzystnych dla niej wyroków, jej obrońca zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. "Wyborcza" jednak otrzymała od banku zapewnienie, że ten jeszcze raz przyjrzy się sprawie.