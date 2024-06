Popularna atrakcja zamknięta. Polskie miasto walczy z brakiem wody

Susza coraz mocniej daje się we znaki polskim miastom. We Wrocławiu gospodarz popularnego basenu letniego ogłosił, że w wyniku problemów z zaopatrzeniem w wodę, atrakcje pozostanie na pewien czas zamknięta. Wcześniej stolica Dolnego Śląska apelowała do mieszkańców o niepodlewanie przydomowych ogródków.