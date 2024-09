Popularny ser nie nadaje się do spożycia. Służby ostrzegają

Również w tym przypadku urząd odradził spożywanie partii bekonu, ponieważ może to prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Jest groźna głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Do zakażenia dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu) lub przez spożycie skażonej żywności.