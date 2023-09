Pośrednik udawał sklep. Stworzył fałszywy licznik czasu. UOKiK nakłada karę

Spółka Bak Drop ukarana

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przekazał, że konsumenci korzystający z e-commerce muszą mieć pełny i łatwy dostęp do informacji. Umyślne ukrywanie, że przedsiębiorca nie prowadzi sklepu internetowego i świadczy jedynie usługi pośrednictwa, jest nieuczciwą praktyką rynkową. To właśnie był główny zarzut do spółki Bak Drop.