Porażające wyniki kontroli. Nabijanie w butelkę na całego

UOKiK przypomniał, że za wprowadzenie do obrotu okularów przeciwsłonecznych niezgodnych z wymaganiami - np. pod względem konstrukcyjnym - przez producenta bądź importera – grozi kara do 100 tys. zł. Za każdą zaś niezgodność formalną, np. brak danych producenta/importera – grozi kara do 10 tys. zł. Brak oznakowania CE – grozi kara do 20 tys. zł.