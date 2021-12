Postaw na bezpieczeństwo biznesu

ESET Protect Enterprise to też w pełni konfigurowalny system EDR, czyli Endpoint Detection & Response. Odwrotnie niż stosowane do tej pory technologie, EDR koncentruje się nie na identyfikacji złośliwego oprogramowania, ale na wykrywaniu niewłaściwych działań. Kiedy takie zostanie zauważone, jest generowany alert, a analitycy bezpieczeństwa mogą zbadać jego przyczynę i odpowiednio zareagować. Przeznaczona do tego specjalna konsola (ESET Protect) daje dostęp do stałego wglądu w to, co się dzieje w sieci, w tym m.in. na analitykę uruchomionych procesów, wpisów w rejestrze, działających usług i powiązań między różnymi procesami.