Zamrożenie cen energii. Jest haczyk. Rachunki i tak pójdą w górę

Opłaty w górę. Mimo zamrożenia rachunki wysokie

Jak informuje "Fakt", już teraz jednak wiadomo, że wzrosną inne składowe doliczane do rachunku. Opłata mocowa dla odbiorców ryczałtowych (dotyczy to także gospodarstw domowych) wyniesie w 2024 roku - w zależności od zużycia - od 2,66 zł do 14,90 zł miesięcznie (w porównaniu do stawki od 2,38 zł do 13,35 zł miesięcznie rok temu). Wzrośnie także opłata kogeneracyjna. To sprawi, że mimo zamrożenia cen, rachunki i tak będą wyższe.