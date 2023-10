Posypią się mandaty i punkty karne. Policja rusza ze specjalną akcją

W Polsce obowiązuje prawo nakazujące jazdę na światłach mijania przez całą dobę. Z jednym wyjątkiem, zawartym w art. 51 pkt. 2 kodeksu drogowego. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierowca może używać świateł do jazdy dziennej. Eksperci ITS przestrzegają przed wymianą żarówek samochodowych na produkty, które nie spełniają wymagań odpowiednich norm. Przykładem takich części są tzw. zamienniki ksenonowe. Ponadto coraz bardziej powszechne jest zjawisko używania w pojazdach źródeł LED.