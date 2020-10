"Potwierdź nowe hasło" – prosi bank w mailach. PKO BP zapewnia: to nie my!

Ignorujcie takie wiadomości, nigdy nie klikajcie w podane linki – apeluje do swoich klientów bank PKO BP. Oszuści po raz kolejny chcą uzyskać dostęp do rachunków klientów; tym razem przekonują, że potrzebna jest aktywacja nowego hasła.

Pod tekstem znajduje się odnośnik do linku. Kliknięcie w niego może spowodować, że oszuści otrzymają dostęp do rachunku klienta.

Tego rodzaju wiadomości – sformułowane w różny sposób, ale zawsze sprowadzające się do prośby o kliknięcie w link – oszuści rozsyłają do klientów różnych banków. Niestety, niezależnie od tego, ile razy instytucje finansowe by nie apelowały o ostrożność, to nadal są ludzie, którzy bezrefleksyjnie spełniają prośby oszustów.