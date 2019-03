Powieść dla dorosłych w "Smyku". Sieć reaguje po naszej interwencji

Powieść "Bierki" ma udowadniać, że "w gruncie rzeczy podział na światy homo i hetero jest tylko umowny". Książka ma też okładkę, która sugeruje, że jest to pozycja dla dorosłych. Mimo tego była sprzedawana w sklepie dla dzieci. - Właśnie ją wycofaliśmy - zapewnia "Smyk".

- Paweł jest uczniem, Anna jego nauczycielką. Stoją po dwóch stronach barykady i nie pałają do siebie sympatią. Coś jednak zaczyna ich łączyć - oboje zakochują się w tym samym mężczyźnie i oboje nawiązują z nim seksualną relację - czytamy oficjalny skrót fabuły powieści. Dowiadujemy się również, że książka porusza tematykę "coming outu".

Czy powieść Szczygielskiego należy do grona produktów dla dzieci? Spytaliśmy o to w firmie "Smyk". Odpowiedź otrzymaliśmy po trzech godzinach. - Wspomniana książka nie znajduje się już w ofercie sklepu smyk.com - usłyszeliśmy w biurze prasowym sieci.

- W przypadku sklepu internetowego smyk.com przedstawiamy na naszej platformie książki oferowane przez współpracujące z nami wydawnictwa (nie są one przez nas fizycznie kupowane). Sama platforma działa w ten sposób, że tytuły z list wydawnictw pobierane są automatycznie, a następnie weryfikowane z wykorzystaniem algorytmu, który wyłapuje hasła decydujące o ewentualnym odrzuceniu danej pozycji i niedopuszczeniu jej do pojawienia się w naszej ofercie. Może się jednak okazać, że przy tytule niebudzącym wątpliwości, książka o nieodpowiednich z punktu widzenia charakteru naszej marki treściach pojawi się w sprzedaży internetowej, co miało miejsce w przypadku książki "Bierki". Jak tylko taka pozycja zostaje zidentyfikowana, od razu jest usuwana z oferty dostępnej na naszej platformie - słyszymy w biurze prasowym "Smyka".