Powstaje Lidl przy dworcu PKS Łódź Kaliska

Lidl w najbliższym czasie otworzyć ma nowy sklep. Zlokalizowany będzie na terenie należącym do PKS, w bezpośredniej bliskości ruchliwej stacji PKP Łódź Kaliska. Sklep nie będzie częścią infrastruktury do obsługi podróżnych, co ma swoje wady i zalety – pisze serwis Transport Publiczny.

(Shutterstock.com)

Łódź Kaliska to duży węzeł komunikacyjny, w skład którego wchodzi ważna stacja kolejowa oraz dworzec PKS. To także ważny węzeł przesiadkowy łódzkiej komunikacji miejskiej.

W bezpośredniej bliskości tej lokalizacji znajduje się ponadto stadion piłkarski klubu ŁKS oraz hala widowiskowa Atlas Arena. Jak informuje portal Transport Publiczny, zalety tej lokalizacji chce wykorzystać sieć Lidl, lokując tam swój nowy dyskont.

Jak poinformowała rzeczniczka sieci Aleksandra Robaszkiewicz, formalnie nowy Lidl nie mieści się na terenie obiektu komunikacyjnego, nie jest jego częścią. W związku z tym nie będzie mógł pracować w niedziele z zakazem handlu.

Taka lokalizacja ma za to istotną zaletę. Sklepy zlokalizowane na dworcach nie mogą występować o koncesję na sprzedaż alkoholu.

W przypadku Lidla przy ul. Karolewskiej w Łodzi otrzymanie koncesji jest możliwe, dlatego sklep będzie miał w ofercie także napoje alkoholowe, a czynny będzie od poniedziałku do soboty oraz w niedziele nie objęte zakazem handlu.