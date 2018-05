Praca na wakacje. Kucharz na wagę złota

Jeszcze niespełna dwa miesiące i już wakacje. Firmy, które działają sezonowo, łakną pracowników. Świadczy o tym wysyp ogłoszeń, zarówno w urzędach pracy, jak i w sieci.

- Dla mnie kucharz, który jest solidny i zna się na swojej robocie, jest teraz na wagę złota. Daję 4 tys. brutto na początek. A jak się sprawdzi, to może dostać więcej - mówi dziennikowi Lech Szczepański, który prowadzi bar rybny. Ten sam problem, co właściciel knajpki w Mielenie, mają inni przedsiębiorcy związani z turystyką.

6,6 proc. to wyrównanie wyniku ze stycznia 1991 r. oraz zaledwie 0,2 pkt proc. mniej od celu, jaki rząd założył w budżecie na koniec 2018 r. Jeszcze mały krok - 0,1 pkt proc. brakuje, by poziomem bezrobocia wrócić do 1990 r., czyli początku transformacji. Przypomnijmy, że w styczniu 1990 r. bezrobocie wynosiło zaledwie 0,3 proc., by w grudniu dojść już do 6,5 proc.