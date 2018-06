Praca sezonowa w Polsce. Można dostać nawet 20 zł za godzinę

Lato to nie tylko okazja do dorywczych prac, ale też sezon na staże, którymi pracodawcy zachęcają studentów do rozpoczęcia współpracy. Mogą zarobić nawet 2 tys. zł na rękę za miesiąc.

W nadmorskich miejscowościach standardem staje się oferowanie pracownikom bezpłatnego zakwaterowania (East News, Fot: Hubert Bierndgarski/REPORTER)

Jak pisze "Rzeczpospolita", już z początkiem maja rekruterzy ruszyli na poszukiwanie pracowników sezonowych. Uznali, że tylko takie rozpoczęcie poszukiwań pracowników daje szansę na to, by nadmorskie lokale nie świeciły w lipcu pustkami.

- Tegoroczny sezon różni się nieco od poprzednich. Rekruterzy obecnie skupiają się nie na szukaniu pracowników do rolnictwa czy lokali gastronomicznych, ale korzystając z okazji, że na rynku pojawiają się studenci, proponują im zatrudnienie w firmach, które borykają się ze skompletowaniem kadry - opowiada dziennikowi Andrzej Kubisiak z agencji pracy Work Service.

Nowe przepisy utrudniają pracę sezonową cudzoziemcom. Ciężej jest im uzyskać wizy

Podczas wakacji firmy bardzo chętnie widziałyby u siebie stażystów. - Wielu przedsiębiorców ma nadzieję, że jeśli przyjdą do pracy i im się spodoba, zostaną na dłużej - wyjaśnia dziennikowi Tomasz Dudek z agencji pracy tymczasowej OTTO. - Za ich zaangażowanie podczas letnich wakacji są w stanie zaoferować ok. 2 tys. zł miesięcznie na rękę - dodaje.

Również w Polsce przy letnich pracach zarabia się coraz więcej. Jak wylicza "Rz", wakacyjne stawki zaczynają się w tym roku od 14 zł za godzinę. Jeszcze więcej można zarobić w miejscowościach turystycznych, gdzie najniższe oferty zaczynają się od 20 zł za godz.