Prace konserwacyjne w Idea Bank? Infolinia mówiła: mamy awarię

Nie można było logować się do aplikacji Idea Banku. Nie można było zapłacić również kartą tego banku w sklepie. Była awaria.

" Idea Bank ja tylko zaznacze, ze u mnie tez nie da sie zalogowac - dzis skonczyla sie moja lokata, chcialem przelac srodki do innego banku rano zeby miec je na koncie po poludniu - teraz juz sie to pewnie nie uda. No i co z tym poczniecie? "Nie mamy Pana plaszcza?" A jakbym ja sie 1 dzien spoznil z wplata do Was to co? Odsetki karne? Przyjazny bank, tak?" - informował internauta w kolejnym.