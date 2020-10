Prace serwisowe w bankach. Sprawdź utrudnienia w dniach 9-11 października

9 października (piątek) od godz. 22:00 do godziny 2 nad ranem 10 października (w sobotę) niedostępne będą systemy bankowości internetowej BiznesPl@net oraz GOmobile Biznes i BNP Paribas Connect Host to Host. BNP Paribas Bank Polska wyjaśnia, że ma to związek z zaplanowanymi pracami serwisowymi.