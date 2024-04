Pracownicy giną w Turcji. 400 ofiar w trzy miesiące

Śmierć nieletnich

W wyniku wypadków zginęło 16 dzieci, w tym czworo poniżej 14. roku życia. 22 ofiary to osoby, które przekroczyły 65. rok życia, a 13 z nich to kobiety. Jednym z najbardziej tragicznych i głośnych wypadków przy pracy, do jakiego doszło w tym roku, był ten, który miał miejsce 13 lutego w kopalni złota Copler, położonej we wschodniej części Turcji. W wyniku osunięcia ziemi, dziewięciu pracowników zostało przysypanych tonami ziemi.