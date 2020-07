Prąd dla firm jak za darmo. Sytuacja na rynku powoduje, że instalacja sama się spłaca

Koszty zużycia energii w porównaniu do 2017 roku wzrosły niemal dwukrotnie. Kolejne podwyżki są tylko kwestią czasu. Firmy energetyczne drogo płacą za zieloną transformację i produkcję energii z węgla. Część tych kosztów muszą ponosić odbiorcy.

Dlatego trudno się dziwić, że z dużą mocą eksplodował w Polsce boom na energię ze słońca. W 2019 roku przyłączono do sieci ponad 104 tysiące instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 680 megawatów (MW). To blisko 4 razy więcej niż rok wcześniej.

- Obecne warunki są bardzo sprzyjające dla inwestycji w fotowoltaikę. Wygląda na to, że to najlepszy moment od lat, ale mam nadzieje, że ta sprzyjająca sytuacja na rynku utrzyma się przez pewien czas - mówi Arkadiusz Wądrzyk, prezes OZEUS, firmy zajmującej się fotowoltaiką zarówno dla firm, jak i odbiorców indywidualnych.

Z czego wynikają te bardzo sprzyjające warunki? To zbieg kilku różnych czynników. Instalacja paneli na dachu przestała już kojarzyć się z potężnym wydatkiem. W sklepach przy kasach za te same produkty płacimy więcej niż kilka lat temu. W fotowoltaice jest odwrotnie.

- Koszty rzeczywiście spadły. Przy instalacji w 2016 r. 1 kWp (moc nominalna instalacji) mocy kosztował w okolicach 6,5 tys. zł. Teraz to ok. 4-5 tys. zł. Koszty energii poszły w górę, więc i opłacalność instalacji znacząco wzrosła - mówi Wądrzyk.

- Dobrze to widać na przykładzie jednego z naszych klientów. Przy ok. 48 kWp mocy koszt inwestycji zamknął się w sumie ok. 170 tys. zł. Firma ta ma średnie roczne zużycie prądu na poziomie w okolicach 45 Mwh. Przy leasingu na 8 lat okazało się, że rata była niższa niż oszczędności - mówi prezes OZEUS.