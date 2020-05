Pragniesz odkryć coś nowego? Wybieraj spośród darmowych internetowych kursów: jogi, fotografii, programowania i wielu innych

Co zrobić z wolnym czasem, którego więcej niż kiedyś spędzamy teraz w domu? Możemy wykorzystać go na rozwój zainteresowań, naukę nowych umiejętności i poszerzanie kompetencji! Wystarczy tak naprawdę tylko odrobina chęci i dostęp do Internetu. Platformy e-learningowe coraz bardziej zyskują na popularności. Marka Nałęczowianka, we współpracy z jedną z nich – Udemy.com – proponuje w ramach akcji „Pragnienie odkrywania” szereg bezpłatnych kursów online: od gotowania, przez tworzenie aplikacji, aż po grę na gitarze.

(Pexels)