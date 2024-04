Działki warte fortunę. Na ROD zjawili się spekulanci

Kwoty, które trzeba wydać za zadbane i dobrze wyposażone ogródki działkowe, sięgają setek tysięcy złotych. Co istotne, po wydaniu takich pieniędzy kupujący nie staje się posiadaczem działki, a jedynie nabywa prawa do jej użytkowania. Nie zniechęca to jednak osób, które postanawiają zarobić na wzroście cen w ROD.