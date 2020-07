Prawnik i psycholog na wyciągnięcie ręki. Lidl zaoferuje swoim pracownikom konsultacje

Jeszcze do niedawna – a konkretnie do pogorszenia sytuacji na rynku pracy w wyniku koronawirusa – sieci handlowe walczyły o pracowników różnymi pozapłacowymi korzyściami. Karty sportowe, bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne – to wszystko miało przekonać kandydatów, by właśnie w tym konkretnym dyskoncie zostawili CV. Jeszcze w lutym Lidl Polska szukał aż 2 tys. pracowników w całym kraju.