WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Materiał Partnera edenred 2 godziny temu Prawo sprzyja, z kartami przedpłaconymi pracownik dostanie więcej na święta Od 1 sierpnia 2019r. odpis składek na ZFŚS wzrósł o 3,4% na każdego pracownika w firmie. Jeśli do tego doliczymy również oszczędności w PIT do 1000zł rocznie, o ile przedsiębiorcy wybiorą przedpłaconą kartę podarunkową. Okaże się, że tegoroczne podarunki będą naprawdę hojne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Shutterstock.com) Zaledwie niecałe 2 miesiące zostały do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Wielu pracowników zastanawia się, jak zaplanować budżet domowy, aby w grudniu wystarczyło na godziwe życie, ale także na przygotowanie wigilijnego stołu oraz symbolicznych prezentów dla najbliższych. Wbrew pozorom dla wielu osób – 60% pracowników - zorganizowanie świąt jest dużym wysiłkiem finansowym. Optymizmem nie napawają też dane ekonomiczne: życie jest coraz droższe. Wynika to m.in. ze wzrostu poziomu inflacji. W lipcu tego roku nastąpił wzrost inflacji o 2,9% i jest ona najwyższa od 7 lat. Naturalną konsekwencją jest, więc wzrost cen, np. żywności. Ponadto minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250 zł brutto , a jak podaje GUS 96% wynagrodzenia przeznaczane jest na konsumpcję. Dane GUS wskazują również, że blisko 5% pracowników żyje na skraju ubóstwa, a 11% żyje na skraju ustawowej granicy ubóstwa (kwota dochodów, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego). Czas świąt powinien być tym wyjątkowym w roku: radosnym, pełnym rodzinnego ciepła, pachnący choinką i piernikami. Trudno o taki nastrój, gdy wielu pracowników zagląda do portfela i zastanawia się, na co wydać ostatnią złotówkę. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Mogą pomóc pracodawcy: zwiększając kwoty na świąteczne prezenty dla zatrudnionych osób. Wybór właściwych prezentów trzeba dobrze zaplanować, najlepiej ze sprawdzonym partnerem. Wówczas radość i satysfakcja pracowników będzie gwarantowana. Prezent? Tak. Ale, jaki? Z Raportu „Podarunki dla pracowników 2019” HBRP/ICAN Institute i Edenred wynika, że 70% podarunków wręczanych pracownikom ma miejsce w okresie świąt Bożego Narodzenia, a ponad 71% firm deklaruje, że w ogóle wręcza swoim pracownikom prezenty na różne okazje. Warto jednocześnie spojrzeć na poziom zadowolenia pracowników z otrzymanych upominków. Z wyżej wspomnianego badania wynika, że blisko 30% pracowników jest niezadowolonych z prezentów, jakie dostaje od pracodawcy na Boże Narodzenie. Dlaczego? Zbyt mała kwota przeznaczana jest na upominki – tak twierdzi 48% ankietowanych. Prezenty są skromne np. czekolada – argumentuje 16% badanych, a 5% uważa, że bonus od firmy jest zazwyczaj nietrafiony. Te statystyki łatwo zmienić. Wystarczy postawić na dobry upominek. Takim z pewnością będą karty przedpłacone od Edenred, lidera wśród świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Co więcej, karty przedpłacone Edenred na Boże Narodzenie są niezwykłe. To bowiem Szlachetne Karty Podarunkowe. Karta z MOCĄ POMAGANIA Szlachetne karty podarunkowe Edenred to limitowana edycja kart podarunkowych Edenred, które mają niezwykłą moc – MOC POMAGANIA potrzebującym rodzinom w Polsce przez cały rok. Firmy, które zdecydują się na zakup tych kart dla swoich pracowników na prezent bożonarodzeniowy nie tylko pozytywnie zaskoczą zatrudnione osoby, ale także otrzymają potwierdzony certyfikatem status Szlachetnej Firmy, którego mogą używać do wzmocnienia działań CSR oraz EmployerBrandingu. W tym roku Szlachetne karty podarunkowe Edenred mają 4. edycję. MOC POMAGANIA stale rośnie, a dodatkowo dzięki kampanii „Szlachetna Paczka z Edenred – dołącz do nas” Stowarzyszenie WIOSNA pomogło już blisko 170 tys. potrzebujących rodzin w Polsce. Tylko w roku 2018 w ramach akcji zostało przekazanych 153 000 zł na rozwój projektów Paczka+, Paczka SENIOR, Paczka LEKARZ i Paczka PRAWNIK. - Wiem, że z pomocą Szlachetnych Firm jeszcze w tym roku ustalimy nowy rekord poMOCY, na którą czekają podopieczni Stowarzyszenia WIOSNA. Dlatego zapraszamy wszystkie firmy w Polsce do dołączenia do tej pięknej i szlachetnej akcji – zaprasza Sylwia Bilska. Szlachetne karty podarunkowe Edenred to także MOC OSZCZĘDZANIA I MOC KORZYŚCI. Co dokładnie zyskujemy? Przekazując pracownikom, jako bożonarodzeniowe prezenty szlachetne karty podarunkowe Edenred każdy zatrudniony dostanie dodatkowo pakiet świątecznych kuponów zniżkowych, które dają oszczędności do 3 264 zł oraz bezpłatny dostęp do platformy oszczędnościowej MyEdenred. Ponadto każdy pracownik otrzymuje 65 zł w prezencie od partnerów Edenred. Z perspektywy pracodawcy to również opłacalne rozwiązanie - zasilając kartę pracownika np. na kwotę 500 zł, w rzeczywistości przekazują mu podarunek o wartości 565 zł. Karty są też bardzo elastyczne. Można nimi płacić na całym świecie. Są akceptowane w każdym terminalu płatniczym. Swobodnie można również robić zakupy przez internet oraz używając płatności zbliżeniowych (Apple Pay i Google Pay™). Warto zwiększyć kwoty na prezenty Średnia kwota przekazywana na prezenty na grudniowe święta to 400 zł – wynika z badania HBPR 2019, a średni koszt zakupu i przygotowania potraw oraz symbolicznych prezentów dla rodziny to 1 200 zł. - Warto poważnie się zastanowić czy kwot przeznaczanych na upominki dla zatrudnionych osób nie zwiększyć. Tym bardziej , że jak wiemy rozwiązania prawne temu sprzyjają. Zatem decyzja należy już tylko do pracodawców – podpowiada Prezes Edenred. Jak potwierdzają badania obdarowywanie zwiększa poziom satysfakcji i motywacji zespołu. Firmy zaangażowane społecznie są też pożądanymi pracodawcami na rynku. Jeśli do tego dołożymy wyniki badania ICAN Institute&Edenred, z którego wynika, że aż dla 70% pracodawców okres świąteczny to doskonały czas na wsparcie wszelkich akcji i inicjatyw charytatywnych, w które dodatkowo chętnie angażują swoich pracowników (46% firm) wybór szlachetnych kart podarunkowych Edenred wydaje się być naturalny. Każda firma, która dołączy do kampanii zostanie wyróżniona Certyfikatem SZLACHETNEJ FIRMY. Nic bardziej nie cieszy, nic pomaganie innym. Pomagamy, bo razem MAMY MOC! Więcej o kampanii na kartypodarunkowe.edenred.pl Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne