Premier pisze do emerytów. Opowiada o waloryzacji, trzynastkach i czternastkach

- Chcę więc podkreślić z całą mocą, że właśnie środki na emerytury zagwarantowaliśmy w nowej ustawie budżetowej w pierwszej kolejności. W czasie kryzysu to osoby najbardziej potrzebujące i najbardziej zagrożone konsekwencjami epidemii powinny mieć pewność jutra. Emerytury – te, które już państwo otrzymują i te, które nasz rząd obiecał – trafią do seniorów – czytamy w liście, który publikuje "Super Express".

Morawiecki zapewnił, że w 2021 r. do emerytów trafią "czternastki": w pełnej wysokości, a więc ok. 1250 zł, do wszystkich tych, którzy otrzymują świadczenia poniżej przeciętnej emerytury, "a także do bardzo wielu z tych, którzy otrzymują emeryturę powyżej tej kwoty" – obiecał premier.