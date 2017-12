Problemy w bankach. Sprawdź, czy twój planuje przerwę techniczną

Część banków zaplanowała przeprowadzenie w najbliższych dniach prac serwisowych. Oznaczają one utrudnienia dla klientów, którzy nie będą mogli wykonać niektórych operacji.

W nocy z soboty na niedzielę pewne ograniczenia dotkną klientów Banku Pocztowego. 30 grudnia od godziny 18:00 do niedzieli 31 grudnia do godziny 18:00 niedostępne będą usługi Pocztowy24, PocztowySMS, automatyczny teleservis IVR, wpłaty/wypłaty online. Jest to spowodowane procesem zamknięcia roku w Centralnym Systemie Bankowym.

Dłuższe ograniczenia czekają użytkowników modułu Makler ( ING Bank Śląski ) w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile. Prace techniczno-serwisowe rozpoczęły się w sobotę 30 grudnia o godzinie 6:00 i potrwają do późnych godzin wieczornych we wtorek 2 stycznia. Dopiero po tym terminie wskazane funkcje ponownie będą dostępne.

Od piątku 29 grudnia od godziny 17:05 do środy 3 stycznia do godziny 7:00 trwa przerwa techniczna w dostępie do serwisu Pekao24Makler. Od wtorku 2 stycznia od godziny 22:00 do środy 3 stycznia do godziny 2:45 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24, usług maklerskich, serwisów Xelion i serwisu kart prepaid.