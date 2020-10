Proboszcz obłożył kościół panelami słonecznymi. Dostał je od jednego z wiernych

Historia inwestycji na kościele w Olsztynie jest niezwykła. Parafia nie poniosła żadnych kosztów finansowych. - No, chyba, że liczyć znaczki pocztowe - żartuje proboszcz tej olsztyńskiej parafii ks. Andrzej Wiśniewski.

Ekologiczną inwestycję w całości ofiarował pan Aleksander. - Przyszedł do mnie i zapytał: "Jakby się ksiądz zapatrywał na panele słoneczne?". Odpowiedziałem, że dobrze. I to był koniec rozmowy. Potem przyszły panele - wspomina ks. Wiśniewski.

Darczyńca nie chce rozgłosu, pamiątkowych tablic ani podziękowań z ambony. Chce pozostać anonimowy. - Wiem, że to może być zaskakujące - przyznaje proboszcz. Dodaje: - Pan Aleksander powiedział, że ta inwestycja jest "Na chwałę Pana Boga i pożytek parafian".

Polacy chętnie inwestują w panele na dachach. "Nadchodzi rewolucja lokalna"

Technologia z Arabii Saudyjskiej w kościele na Warmii

Ks. Andrzej Wiśniewski chciałby, aby ekologiczne rozwiązanie dało parafii energetyczną niezależność. - Technologia z Arabii Saudyjskiej jest przystosowana do różnych temperatur a energia gromadzona będzie nie tylko latem, w pełnym słońcu, ale też gdy słońca będzie mniej - mówi proboszcz.

Na elewacji olsztyńskiego kościoła zamontowano 154 moduły fotowoltaiczne, wyprodukowane w technologii rozwiniętej przez królewski instytut naukowy w Arabii Saudyjskiej. Panele zamontowano pionowo, co jest nie bez znaczenia.

- Dzięki pionowemu zamontowaniu paneli będą one łapały więcej słońca zimą, gdy słońce jest niżej. Efekt będzie taki, że panele dostarczą więcej energii w tym czasie, gdy w kościele będzie większe zapotrzebowanie na ciepło. To świetny pomysł - ocenia Bartłomiej Derski, ekspert z portalu wysokienapiecie.pl

Zamontowane panele mają także inny pozytywny efekt. Zasłoniły bowiem okna, przez co latem w kościele jest chłodniej, a słońce nie oślepia wiernych. - Wcześniej wielokrotnie wierni mrużyli oczy i przymykali je, bo promienie bywały tak dokuczliwe - mówi proboszcz parafii.

Hojny prezent pozwoli oszczędzić

Ksiądz Wiśniewski przyznaje, że nie zna kosztu inwestycji. Bartłomiej Derski szacuje, że włączając wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia instalacja mogła kosztować ok. 200 tys. zł.

Czy to się opłaci? Parafia nie poniosła kosztów, więc straty tym bardziej nie poniesie. Jednak niezależność energetyczna może być nieosiągalna.

- Kościoły wciąż pozostają podłączone do sieci energetycznej, do której oddają nadwyżkę wyprodukowanej energii. Pobierają ją, kiedy mają wyższe zapotrzebowanie na energię - tłumaczy Derski. W przypadku odłączenia od sieci istnieje konieczność wybudowania dodatkowej instalacji, która będzie magazynowała energię. - To się zazwyczaj nie opłaca - dodaje ekspert.