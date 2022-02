Proboszcz stracił ogromne pieniądze. Oszukali go metodą "na policjanta"

Pewien proboszcz z parafii spod Białej Podlaskiej stracił 11 tysięcy złotych. Dał się nabrać na popularne oszustwo telefoniczne - jego rozmówca podał się za policjanta i przekonał go do podania danych potrzebnych do zalogowania się na koncie bankowym. Ofiarą tego typu przestępstwa może paść każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu - przestrzega policja.