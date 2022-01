Nowe ofiary oszustów: księża. Oszustwo na policjanta zbiera żniwo

Fałszywy policjant poprosił o dane

- Oszust oświadczył, że pieniądze na rachunku parafii są zagrożone i może dojść do kradzieży środków przez pracownika banku. Dlatego by uniknąć utraty pieniędzy, polecił mu przelanie oszczędności na prywatny rachunek. Jednocześnie fałszywy policjant poprosił o podanie danych do logowania na konto, aby służby mogły nadzorować całą operację – przekazał kom. Gołębiowski.