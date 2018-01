Producent Cisowianki kupił pałac. Zdradza, co zamierza z nim zrobić

Pałac Małachowskich w Nałęczowie ma nowego właściciela - spółkę Nałęczów Zdrój. Producent wody ma już także na oku kolejny zabytkowy obiekt, kojarzony z Bolesławem Bierutem i... Magdą Gessler.

Spółka Nałęczów Zdrój, producent popularnej wody Cisowianka, został właścicielem zabytkowego pałacu w Nałęczowie. Choć do transakcji doszło tuż przed Bożym Narodzeniem, to dopiero w styczniu informacja ujrzała światło dzienne.

Wiadomo, że budynek ma zachować swój zabytkowy charakter. - Nałęczów Zdrój zamierza, w duchu najlepszych uzdrowiskowych tradycji, zainwestować w opiekę nad Pałacem tak, aby ponownie stał się on centrum życia towarzyskiego, a odwiedzający go goście rozsławiali to miejsce w kraju i za granicą - tłumaczy portalowi kurierlubelski.pl Agata Berndt-Wazelin, przedstawicielka spółki.