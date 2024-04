Producent po cichu podniósł cenę? We Francji sklep powie o tym klientom

"Efektem ubocznym jest to, że jako konsumenci głupiejemy trochę. Nie przeliczymy przecież ceny coli na 100 ml, by wiedzieć, czy ta mniejsza butelka się opłaca, czy jednak nie. A gdy mamy do kupienia 30 innych rzeczy, to nie będziemy stać przed tą półką z proszkami i liczyć, ile prań zrobimy za mniejsze i większe opakowanie proszku i które jednostkowo wyjdzie taniej na praniu. Wydaje nam się, że jesteśmy bardzo racjonalni" – tłumaczył przyczyny skuteczności shrinkflacji w rozmowie z money.pl Maciej Kraus, ekspert od polityki cenowej sklepów.