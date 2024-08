Producent wydaje wojnę papierowym słomkom. "Nie mają sensu"

Capri-Sun jest znane ze sprzedawania napojów w niewielkich, 200-mililitrowych saszetkach. Rzecznik prasowy firmy poinformował, że w przyszłości opakowanie będzie nadawało się do recyklingu, co sprawi, że torebkę i słomkę będzie można wyrzucić razem. W przypadku stosowania papierowej słomki doszłoby natomiast do sytuacji, w której konsument powinien wyrzucić saszetkę i słomkę do osobnych pojemników.