Product manager - co robi, ile zarabia i jak nim zostać?

Zarobki na stanowisku product manager

Zarobki na stanowisku product managera, jak i każdego innego, najczęściej będą się różnić w zależności od lokalizacji i wielkości firmy, danej branży, doświadczenia danej osoby, a także zakresu zadań pracy. Jeśli chodzi o junior product managera, to jego zarobki najczęściej będą oscylować w graniach od 7000 do 10 000 zł netto miesięcznie, o ile decyduje się na pracę w systemie B2B. W sytuacji, gdy nawiązuje współpracę na podstawie umowy o pracę, to wynagrodzenie lekko spada i wynosi 6000- 7000 zł brutto. Na wyższe stawki może liczyć na stanowisku mid. Jeśli jest to umowa o pracę, to pensja zaczyna się od 7500, a maksymalnie wynosi 13 000 zł brutto. Nieco lepiej prezentuje się to w przypadku b2b. Wtedy mamy od 9000 do 14 500 zł netto. Na najwyższe wynagrodzenie może liczyć oczywiście pracownik z odpowiednio dużym doświadczeniem, czyli senior. Gdy zdecyduje się na on na b2b to może zarabiać od 14 000 do 17 000 zł netto.