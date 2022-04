Profesjonalny amator. Biegnąc czy jadąc na rowerze - na metę niemal zawsze dociera jako pierwszy

"Nie jest łatwo pogodzić pracę zawodową, życie rodzinne z etatem sportowca amatora, bo chyba tak muszę nazwać to co robię. Na szczęście od najbliższych mam ogromne wsparcie. To oparcie w żonie sprawia, że nawet gdy brakuje mi sił i chęci do treningu to znajduję motywacje. Przynależę do grupy sportowców, z którymi mamy wspólne cele i sposób na ich realizacje. To wszystko mnie mobilizuje i powoduje, że nie poddaje się w codziennych trudach. Nie będę jednak udawać – też mi się czasem nie chce. Bywam zmęczony, zniechęcony. Jestem tatą dwójki chłopców, pracuje jako nauczyciel z młodzieżą – jest co robić." – opowiada Michał.