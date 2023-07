Program ,,Czyste Powietrze". Rusza kolejny nabór dla gmin

Gminy, które dotychczas nie dołączyły do programu "Czyste Powietrze", będą mogły teraz do niego przystąpić - przekazał PAP wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że mogą one otrzymać 35 tys. zł na tworzenie punktów konsultacyjnych dla mieszkańców.