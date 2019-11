Prohibicja w Gorzowie. Radni przegłosowali zakaz

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wchodzi do Gorzowa Wielkopolskiego, taką decyzję podjęli miejscowi radni. Ograniczenie wejdzie w życie za kilka tygodni, zakaz będzie obowiązywał w godzinach 23:00-6:00.

- Nie wierzyłem, że życie człowieka można zmienić jednym przyciskiem, a tu, proszę, jest to możliwe – mówił na środowej sesji rady miasta, cytowany przez "Gazetę Lubuską" Tomasz Manikowski, gorzowski radny. Na co dzień pomaga bezdomnym z problemem alkoholowym. To z jego inicjatywy radni zajmowali się uchwałą dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu nocą.