Promocja na tańszy węgiel jeszcze tylko przez miesiąc. Jak skorzystać?

- Wolumen wydobycia węgla maleje i wynosi 48 mln ton, a wyłączając węgiel koksowy mamy 38 mln ton. Z tego 3 mln stanowi węgiel gruby, a chłonność rynku to 8 mln ton. Na to nie ma sposobu. Jedyne, co można byłoby zrobić, to zmienić technologie urabiania w kopalniach, a to byłby krok wstecz, na który się nie zanosi - podkreśla Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki w rządzie SLD-PSL. Jak dodaje, w takiej sytuacji, "jesteśmy skazani na import".