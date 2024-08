W Bobrku kończą wydobycie. Co dalej z 1850 pracownikami?

- To oznacza, że likwidację na początku 2026 r. będziemy rozpoczynali z 1400 pracownikami. Część z nich będzie mogła dopracować do końca w kopalni Bobrek, uzyskując w czasie tych kilku lat uprawnienia emerytalne lub uprawnienia do świadczeń socjalnych, o których mówiłem. W ten sposób złagodzimy problem społeczny, jaki wywoła zamknięcie kopalni. Z naszych szacunków wynika, że pracownicy, którym zostało mniej niż 8 lat do emerytury ten okres dopracują na Bobrku, natomiast pozostała grupa będzie musiał zostać alokowana na inne kopalnie zgodnie z nadrzędną zasadą, że nikt nie straci pracy - powiedział w rozmowie z "Trybuną Górniaczą" Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj, spółki do której należy kopalnia.