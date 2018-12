"Promocja" w Media Expert. Karta podarunkowa warta 50 zł przeceniona... na 50 zł

Jeden z internautów podzielił się na swoim Twitterze "super okazją" z Media Expert. Sieć przeceniła kartę podarunkową do AppStore o nominale 50 zł... ze 150 do 50 zł. Zdjęcie oszukanej promocji stało się hitem internetu. Sieć odpowiada: "pomyłka przy opisie produktu w systemie".

"W Media Expert karty do AppStore o nominale 50 zł przecenione o 100 zł! Ja p ** , jaka okazja . Dobrze, że zaszedłem" - napisał Kuba na swoim Twitterze, dołączając zdjęcie, na którym widać kartę podarunkową do wspomnianego AppStore oraz iTunes, aplikacji dostępnych na urządzeniach z systemem iOS.

Jak widać na zdjęciu, Media Expert chwali się promocją, dzięki której kartę podarunkową można "kupić taniej", ale to nie prawda. Karta ma nominał 50 zł i dokładnie tyle jest warta. Nie przeszkodziło to jednak sieci handlowej na jej "przecenienie"... ze 150 zł na 50 zł.

Media Expert, po opublikowaniu przez WP informacji o "promocji", wysłało do nas komunikat w tej sprawie:

„Dziękujemy bardzo za sygnał dotyczący błędnego opisu cenówki. Wynika on wyłącznie z pomyłki przy opisie produktu w systemie. Wczoraj wieczorem informacja została skorygowana, cenówki są aktualizowane w elektromarketach. Oczywiście wszystkie karty z doładowaniami sprzedawane były i są tylko po cenie nominalnej. Bardzo przepraszamy za niedogodności" - czytamy w komunikacie.

Jednym z najstarszych trików sprzedawców jest sztuczne zawyżanie ceny, a następnie jej spektakularne obniżanie do pierwotnego poziomu. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i zdawać by się mogło, że żadna szanująca się firma takich sztuczek już nie stosuje. Nic bardziej mylnego, są one wręcz nagminne.