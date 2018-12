Rossmann w Polsce i w Niemczech. Identyczne produkty bywają u nas o kilkadziesiąt procent droższe

Czy sieć oferuje w Polsce produkty drożej niż w swojej ojczyźnie? Wybraliśmy się do drogerii w Niemczech i znaleźliśmy kilka identycznych produktów, które można znaleźć u nas - tylko u sąsiadów są zdecydowanie tańsze. Najgorzej mają miłośnicy czekolady, ale sporo przepłacamy też za klocki Lego.

Zestaw Lego Friends jest o kilka złotych tańszy za naszą zachodnią granicą (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

Czy sieć Rossmann bardziej dba o niemieckiego klienta niż o polskiego? By się o tym przekonać, najpierw wybraliśmy się do drogerii tej sieci w niemieckim Schwedt. A potem skonfrontowaliśmy ceny w Szczecinie.

To, co od razu rzuca się w oczy w Niemczech, to gigantyczna oferta w Rossmannie. Sklepy mniej przypominają drogerie, a bardziej supermarkety. Można tam znaleźć wymyślne kawy i herbaty, okulary do czytania, zabawki, a nawet odżywki dla sportowców. Polski klient ma do dyspozycji dużo bardziej ograniczony asortyment.

Niemiecki Rossmann przypomina supermarket. Polski klient ma mniejszy wybór. I nierzadko wyższe ceny

A jak jest z cenami? Oferta sieci w Polsce i Niemczech dość znacznie się od siebie różni, ale znaleźliśmy kilka identycznych produktów. Na przykład zabawkowy samochód z serii Lego Friends. W niemieckim Schwedt zestaw kosztuje 19,99 euro, a więc po kursie z 18 grudnia 2018 r.: 85,66 zł. Za identyczny zestaw w Polsce trzeba zapłacić natomiast 89,90 zł.

Popularny krem Nivea w opakowaniu 250 ml w Niemczech kosztuje 2,45 euro (czyli 10,50 zł). W Polsce trzeba wydać... prawie 16 zł. W obu krajach dostaniemy też bezalkoholowy napój Louis Fernander. Ten sprzedawany w Polsce jest nie tylko identyczny jak ten z Niemiec. Nawet etykiety są te same, więc na "polskim" opakowaniu mamy napis "Alkoholfrei". A różnica w cenie? Znaczna - za Odrą kosztuje on zaledwie 2,99 euro, a więc 12,81 zł. W Polsce natomiast... 20,99 zł. Droższe o niecałe 2 zł są opaski Carefree w opakowaniu na 48 sztuk, nieznacznie droższe w Polsce są też pieluszki Babydream oraz szampon firmy Gliss Kur.

Bezalkoholowy Louis Fernander jest w Niemczech sporo tańszy

Największa różnica na niekorzyść polskiego klienta jest jednak w przypadku czekolady Ritter Sport. W Niemczech 100-gramowe opakowanie kosztowało zaledwie 60 centów, czyli 2,57 zł. W Polsce trzeba zapłacić za przysmak aż 6,99. Jednak w tym przypadku trwała akurat w niemieckim Rossmannie promocja. Zwykle Ritter Sport kosztuje tam 1,29 euro, ale to ciągle dużo taniej niż w Polsce.

Ręcznik kuchenny, Hugo Boss i elektryczna szczoteczka. Za to Niemcy płacą więcej

Nie jest jednak tak, że za wszystko Niemcy płacą mniej niż Polacy. Znaleźliśmy i zdecydowanie tańsze produkty w szczecińskim Rossmannie, choć często była to zasługa promocji. Tak było ze szczoteczką elektryczną Oral-B Pro 2. W Niemczech jest wyceniona za 59,99 euro, a to około 257 zł. W Polsce w promocji kupimy ją za 199,99 zł, choć standardowa cena to 299,99 zł. Zazwyczaj szczoteczka też będzie tańsza za Odrą.

Zestaw czterech ręczników kuchennych Alouette "z owocowym aromatem" także był w Polsce tańszy, znów zadziałała promocja. W Niemczech kosztował 1,55 euro, a to 6,64 zł. W Polsce cena to 5,59 zł, przecenione z 6,99 zł.

Są jednak rzeczy na co dzień tańsze w Niemczech. Chociażby 75-mililitrowa pasta do zębów Sensodyne. W Niemczech kosztuje 4,95 euro (21,21 zł), w Polsce - 14,99 zł. Mniej płaci się nad Wisłą również za męskie "zielone" perfumy Hugo Boss w 75-mililitrowym flakonie. Znaleźliśmy je w Szczecinie za 139,99, przecenione z 209 zł. W Niemczech trzeba zapłacić 60 euro, a więc 257 zł.

Tańsze w Polsce jest też... wywoływanie zdjęć. Ta usługa jest dość popularna w drogeriach sieci w Niemczech, a wywołanie jednego zdjęcia o wymiarach 10x15 cm ze smartfona kosztuje 30 centów, czyli 1,29 euro. W Polsce wystarczy zapłacić 99 groszy.

Płacimy jak Niemcy. Zarabiać tyle będziemy za pół wieku

Za część produktów w Rossmannie płacimy więcej niż Niemcy, choć są takie które to u nas kosztują mniej. Jednak nawet jeśli płacimy w drogeriach podobnie jak nasi sąsiedzi, to na pewno znacznie mniej od nich zarabiamy. Średnia pensja u nas ledwo przekracza 980 euro, podczas gdy w Niemczech zbliża się do... 4 tys. euro. Badania mówią, że potrzebujemy około 50 lat by dorównać pod tym względem naszym sąsiadom.