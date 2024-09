Co po powodzi? Wspomina tragedię z 1997. "Wyjechałem za granicę"

Na chwilę obecną rząd wprowadził tymczasowe formy pomocy dla polskich obywateli dotkniętych powodzią. Są to zasiłki do 10 tys. zł na bieżące potrzeby, do 100 tys. zł na remonty budynków gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę domów i mieszkań. Dodatkowo, przewidziano pakiet dla biznesu, umożliwiający odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych.