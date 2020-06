Przedsiębiorcy piszą do premiera Morawieckiego. Chcą jednolitej stawki VAT dla gastronomii

Jak czytamy w liście otwartym, skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego , "ludzie po prostu się boja i wolniej wracają do stołowania się w restauracjach". A restauracje zbliżają się do krawędzi bankructwa.

"Kuchnia to bardzo ważna część naszego dziedzictwa i kultury. Pamiętam, że jak w 1996 roku wróciłem do Polski, to w Polsce było może kilkanaście miejsc na europejskim poziomie - dzisiaj jest ich co najmniej kilkaset, a Warszawa czy Kraków stały się jednymi z europejskich stolic kulinarnych" - czytamy w liście.