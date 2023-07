Przekażą Ukrainie ponad 150 skonfiskowanych samochodów od pijanych kierowców

W czwartek łotewskie władze zdecydowały o przekazaniu Ukrainie kolejnych 11 skonfiskowanych pojazdów. Trafią one m.in. do Chersonia, ukraińskiego resortu obrony i straży granicznej. Łączna szacunkowa cena rynkowa 11 pojazdów, które otrzyma Ukraina, to 40 tys. euro.